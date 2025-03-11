ما العلاقة بين الإجهاد المزمن والإصابة بالسكتة الدماغية؟

كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين الإجهاد المزمن وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة لدى الشابات.

الإجهاد وضغوط الحياة

أوضح الدكتور نيكولاس مارتينيز-ماياندر، من مستشفى جامعة هلسنكي في فنلندا، أن الشباب غالبًا ما يعانون من الإجهاد نتيجة لضغوط العمل، مثل ساعات العمل الطويلة وعدم الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى الأعباء المالية.

وأضاف أن الأبحاث أظهرت أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والعقلية، وأن الدراسة الجديدة وجدت أنه قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشابات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 426 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا ممن أصيبوا بسكتة دماغية إقفارية، وتمت مقارنتهم مع 426 شخصًا من نفس العمر والجنس لم يصابوا بالسكتة الدماغية.

وأكمل المشاركون استبيانًا حول مستويات الإجهاد خلال الشهر السابق، حيث وجد الباحثون أن متوسط درجات الإجهاد لدى المصابين بالسكتة الدماغية كان أعلى من غير المصابين.

بعد ضبط العوامل الأخرى التي قد تؤثر على خطر السكتة الدماغية، وجد الباحثون أن الإجهاد المتوسط ارتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 78% لدى الإناث، بينما ارتبط الإجهاد المرتفع بزيادة بنسبة 6%، ولم يتم العثور على ارتباط بين الإجهاد والسكتة الدماغية لدى الذكور.