تناول هذا النوع من المكسرات يعزز وظائف الدماغ

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ريدينج أن تناول الجوز على الإفطار قد يسهم في تحسين وظائف الدماغ طوال اليوم لدى الشباب.

ووجد الباحثون أن تناول 50 جرام من الجوز (حفنة كبيرة) ممزوجة مع الزبادي والشوفان يؤدي إلى ردود فعل أسرع طوال اليوم وتحسين أداء الذاكرة في وقت لاحق من اليوم، مقارنة بتناول إفطار مماثل في السعرات الحرارية ولكن بدون مكسرات.

وشملت الدراسة 32 شاب بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، حيث تناولوا إفطارا غنيا بالجوز وإفطارا من دون جوز في أيام منفصلة.

وأكمل المشاركون مجموعة من الاختبارات المعرفية أثناء مراقبة نشاط أدمغتهم خلال الست ساعات التي تلت تناول كل إفطار، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وأوضحت الدراسة أن الجوز يعزز وظائف الدماغ، وتناول حفنة منه مع وجبة الإفطار يمكن أن يحسن الأداء الذهني بشكل ملحوظ، خاصة في أوقات الحاجة إلى التركيز."

وتستند هذه النتائج إلى أبحاث سابقة تؤكد فوائد المكسرات، بما في ذلك الجوز، للدماغ، لكن الجديد في هذه الدراسة أنها الأولى التي تركز على التأثير الفوري لتناول الجوز على الأداء الذهني للشباب خلال يوم كامل.

كما أن الجوز قد يساعد الدماغ على العمل بكفاءة أكبر أثناء المهام العقلية الصعبة، بينما أظهرت عينات الدم تغيرات إيجابية في مستويات الجلوكوز والأحماض الدهنية، وهما عاملان يمكن أن يؤثران على وظائف الدماغ.

ويرى الباحثون أن الفوائد المعرفية للجوز تعود إلى تركيبته الغذائية الفريدة، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (حمض ألفا لينولينيك)، والبروتين، والمركبات النباتية مثل البوليفينول.

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