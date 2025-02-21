عصائر سحرية شهيرة تضبط السكر وتقلل إلتهابات المعدة

هناك العديد من العصائر الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل التهابات المعدة.

عصير الخضروات الورقية الخضراء

يعتبر عصير الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت والجرجير، مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، كما أن هذه الخضروات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهابات المعدة، وفقًا لـ medicalxpress.

عصير الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف والكاروتينويدات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، كما أن الجزر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات في الجسم.

عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما أن الطماطم تحتوي على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقلل من التهابات المعدة.

عصير الخيار

يعتبر الخيار مرطباً ممتازاً للجسم ويحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم. كما أن الخيار يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات في الجسم.

عصير الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهابات المعدة وتحسين الهضم. كما أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

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