6 فواكه وخضروات شتوية تحمي الكبد وتطرد السموم من الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

في فصل الشتاء، يمكنك الاستفادة من مجموعة من الفواكه والخضروات التي ليست فقط مغذية، بل أيضًا تساعد في تحسين صحة الكبد وطرد السموم من الجسم.

إليك 6 فواكه وخضروات شتوية تعتبر رائعة لصحة الكبد، وفقًا لموقع "هيلث لاين".

1. البرتقال

البرتقال يحتوي على فيتامين C، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي ويساهم في حماية خلايا الكبد من التلف، كما يساعد في تعزيز عملية التخلص من السموم عن طريق دعم الجهاز المناعي وتحفيز إنتاج الإنزيمات في الكبد.

2. الليمون

الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والأحماض العضوية التي تساهم في تنظيف الكبد من السموم، وشرب ماء الليمون الدافئ صباحًا يساعد في تعزيز وظيفة الكبد وتحفيز إفراز العصارات الهضمية.

3. الشمام

الشمام يحتوي على كميات عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية الكبد من الأضرار الناتجة عن السموم والجذور الحرة.

4. الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين (فيتامين A)، الذي يعزز من صحة الكبد ويساعد في تنظيفه من السموم، كما أن الألياف الموجودة في الجزر تحسن عملية الهضم، مما يخفف من عبء العمل على الكبد.

5. الكرنب (الملفوف)

الكرنب يحتوي على مركبات نباتية تُعرف باسم "الجلوكوسينولات"، التي تحفز الإنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم من الكبد، كما أن الكرنب يحتوي على كميات كبيرة من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم وتطهير الجسم.

6. البنجر (الشمندر)

البنجر يعتبر من أفضل الأطعمة التي تعزز من صحة الكبد، حيث يحتوي على مادة البيتالين التي تساعد في تقليل الالتهابات وتطهير الكبد، كما أن البنجر يساعد في تحسين تدفق الدم ويعزز من قدرة الكبد على التخلص من السموم.