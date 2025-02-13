احذر النوم المتواصل.. قد يسبب الجلطات ويهدد حياتك (فيديو)

كتب – سيد متولي

يعتقد كثيرون أن النوم ساعات طويلة قد يكون الحل للحصول على راحة الجسم، لكن بعض الخبراء حذروا من أن هذه العادة قد تسبب الإصابة بالجلطات، وتهدد حياتك.

مجدي يعقوب يكشف مخاطر النوم الطويل

وبحسب جراح القلب العالمي، السير مجدي يعقوب، فإن النوم الطويل خطر يهدد حياتك، مضيفا أنه يعيق حركة السوائل المحيطة حول النخاع الشوكي والمخ، ما يؤثر على وظائفهما بالسلب.

وأضاف "يعقوب"، خلال حلوله ضيفا على برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي، بقناة ON، أن السوائل تتوقف ما يهد صحة النخاع الشوكي والمخ، بينما الاستيقاظ في منتصف الليل، أمر مهم لعمل المخ والحفاظ على صحته، وكذلك تحسين التفكير.

حسام موافي يكشف فوائد صلاة الفجر ودورها في محاربة الجلطات

أما الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، حذر من أن النوم في وقت معين، قد يسبب الإصابة بالجلطات.

وأكد "موافي" خلال حلوله ضيفا على برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، أنه لا يجب النوم في أوقات معينة في اليوم، وتحديدا بحلول وقت صلاة الفجر، حتى لا يسبب ذلك حدوث جلطة.

ونصح "موافي"، بتجنب النوم في أوقات معينة منها الصباح الباكر نتيجة لتعرض بعض الأشخاص إلى الجلطات، والتي يكون من أعراضها الصداع الذي يحدث في الساعات المبكرة من الصباح، والشعور بالغثيان والزغللة في العينين.

وكشف موافي: "أسوأ حالات ارتفاع ضغط الدم تحدث في تمام الساعة الثامنة صباحا، ويعتبر وقت حدوث الذبحة الصدرية، ويرجع ذلك إلى أن الدورة الدموية في هذا الوقت في غاية البطء أثناء النوم بالليل ويبدأ الدم في التماسك ويحدث انغلاق في الشرايين، وبالتالي يرتفع ضغط الدم".

كما شدد أستاذ طب الحالات الحرجة، على ضرورة الاستيقاظ لصلاة الفجر والنوم مرة أخرى، لأن المادة التي تنتج عن التجلط، تعود لطبيعتها مرة أخرى وتحمي الجسم من حدوث أي ضرر.

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