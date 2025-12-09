إعلان

قبل الشتاء.. مشروبات منزلية بـ"10 جنيه" تخلصك من الكحة والبلغم

كتب- أحمد الضبع:

01:00 م 09/12/2025

نزلات البرد

مع قرب دخول فصل الشتاء وزيادة حالات نزلات البرد، يبحث الكثيرون عن مشروبات منزلية تساعد على تخفيف الكحة وطرد البلغم دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عدة مشروبات طبيعية أثبتت فعاليتها في تخفيف أعراض الكحة والتخلص من البلغم، مشيرا إلى أن شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج أو المشروبات الدافئة المحتوية على العسل والليمون تساعد على تهدئة الحلق ورفع مناعة الجسم في نفس الوقت.

وأضاف "بدران" في تصريحات لـ"مصراوي" أن شرب الماء الدافئ بشكل منتظم يساهم في ترقيق المخاط، ما يسهل طرده، كما أن استنشاق البخار الطبيعي من المشروبات الساخنة أو الأعشاب يمكن أن يخفف من انسداد الشعب الهوائية.

وأشار إلى ضرورة الحرص على هذه المشروبات كإجراء وقائي طبيعي، مؤكدا أن هذه الطرق البسيطة لا تكلف أكثر من 10 جنيهات، لكنها فعالة في الحد من أعراض الكحة والبلغم، بينما ذلك كله لا يغني عن الذهاب إلى الطبيب المختص.

نزلات البرد فصل الشتاء حساسية

