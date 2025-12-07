حقن التنحيف.. كيف تعرف إذا كانت تناسبك؟

تحاكي حقن التنحيف من نوع GLP-1 (مثل أوزمبيك وويغوفي ومونجارو) هرموناً يساعد على تنظيم الشهية وسكر الدم، لكنها تعمل كمساعد لنمط الحياة الصحي، وليست بديلاً عنه. ويحتاج استخدامها إلى متابعة طبية منتظمة وإدارة للآثار الجانبية.

موازنة الفوائد والمخاطر

تشمل الآثار الجانبية الشائعة: الغثيان، القيء، الإسهال، الإمساك، والانزعاج البطني. ويُحدد قرار استخدامها بناءً على موازنة الفوائد مقابل المخاطر لكل شخص.

فوائد إضافية

قد تفيد هذه الحقن الأشخاص الذين يعانون من:

السكري من النوع 2

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

انقطاع النفس النومي

خطر أمراض القلب

وفي هذه الحالات قد تتجاوز الفوائد الآثار الجانبية.

متابعة التقدم

يُقاس النجاح وفقاً لـ:

استجابة الشهية والشبع (للوزن)

استقرار سكر الدم (للسكري)

وتُعدّل الجرعات تدريجياً بحسب الاستجابة والآثار الجانبية. وتدوم العلاجات عادة على المدى الطويل.

من المستفيد؟

الأكثر استفادة هم المصابون بـ:

السكري من النوع 2

السمنة

انقطاع النفس الانسدادي النومي المتوسّط إلى الشديد

أمراض القلب والأوعية الدموية

من يجب أن يتجنبها؟

لا تُستخدم حقن GLP-1 عند:

من لديهم تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الغدة الدرقية النخاعي أو MEN2

المصابين بـ التهاب البنكرياس الحاد مجهول السبب

الحوامل أو الراغبات بالحمل

وتحتاج حالات مثل شلل المعدة والارتجاع الحاد واعتلال الشبكية السكري إلى تقييم دقيق قبل البدء.