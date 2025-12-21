إعلان

احذر تجاهل الأعراض.. طبيب يكشف الفارق بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية (فيديو)

كتب – سيد متولي

04:00 م 21/12/2025

احذر تجاهل الأعراض.. طبيب يكشف الفارق بين الذبحة ا

كشف أستاذ أمراض القلب بجامعة المنوفية ورئيس الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب، أشرف رضا، الفارق بين أعراض الذبحة الصدرية والجلطة القلبية، محذرا من تجاهل العلامات التي يصدرها الجسم.

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد على منصة مصراوي، أكد أستاذ أمراض القلب، أن الذبحة الصدرية ليست مرضا بحد ذاتها، بل عرضا يشير إلى وجود مشكلة في شرايين القلب، وتحديدا نقص تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب نتيجة ضيق أو انسداد جزئي في الشرايين التاجية.

وأوضح، أن الذبحة الصدرية تظهر غالبا في صورة ألم أو ضغط في منطقة الصدر، وقد يمتد الإحساس إلى الذراع الأيسر أو الكتف أو الرقبة أو الفك، مشيرا إلى أن هذا الألم غالبا ما يرتبط بالمجهود البدني أو التوتر، ويخف مع الراحة أو بعد تناول أدوية معينة.

وأكد "رضا"، أن من الأخطاء الشائعة الخلط بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية، موضحا أن الذبحة تكون ناتجة عن نقص مؤقت في الدم، بينما الجلطة تحدث نتيجة انسداد كامل في الشريان، ما يجعل التعامل المبكر مع الذبحة أمرا بالغ الأهمية لأنها قد تكون إنذارا يسبق جلطة خطيرة.

كما شدد على ضرورة عدم تجاهل الأعراض، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطورة مثل التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، مؤكدا أن التشخيص المبكر من خلال الفحوصات المناسبة يساعد في السيطرة على الحالة ومنع تطورها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن علاج الذبحة الصدرية لا يقتصر على الأدوية فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على تغيير نمط الحياة، والالتزام بالعلاج، والمتابعة الطبية المنتظمة، حفاظا على صحة القلب وتجنب المضاعفات.

الذبحة الصدرية الجلطة القلبية

