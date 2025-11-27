شاي الزنجبيل من أبرز المشروبات المناسبة لفصل الشتاء، إذ يمنح الجسم الدفء ويساعد على تعزيز المناعة.

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يمتلك خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، وفق ما أوضحته Premium Medical Circle وHealthline.

ومع إضافة الليمون الغني بفيتامين C أو العسل المعروف بقدرته على مقاومة البكتيريا، تتضاعف فوائد المشروب في تهدئة الحلق وتحسين التنفس، بحسب WebMD.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز المشروبات الدافئة:

الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب

الشاي الأخضر وأنواع شاي الأعشاب من الخيارات الممتازة للاسترخاء وتقوية الجهاز المناعي خلال الشتاء.

فالشاي الأخضر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات التي تساعد في مقاومة

الماء الدافئ بالليمون والعسل

رغم بساطة هذا المشروب، فإنه من أكثر الوصفات فعالية في الطقس البارد، فالليمون يزود الجسم بفيتامين C الضروري لدعم المناعة.

أما العسل، فيساعد على تهدئة الحلق والتخفيف من السعال، بينما يعمل الماء الدافئ على ترطيب الجسم والجهاز التنفسي.

الشوربات والمرق الدافئ

رغم أنها ليست مشروبات بالمعنى التقليدي، فإن الشوربات مثل مرق الدجاج أو الخضار من أفضل السوائل الدافئة في موسم البرد.