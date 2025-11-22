5 علامات تحذيرية في المفاصل لا تتجاهلها.. قد تشير لالتهاب مزمن
كتب : نرمين ضيف الله
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل ليس مجرد ألم في المفاصل، فوجود بعض الأعراض تشير إلى وجود التهاب مزمن يحتاج إلى تقييم طبي دقيق.
أبرز 5 أعراض لتهاب المفاصل وفق "Mayo Clinic".
1- ألم المفاصل المتكرر
الألم المستمر أو المتكرر في المفصل هو من الأعراض الأكثر شيوعًا، ويزيد سوءًا عند الحركة أو بعد الراحة الطويلة.
2- تيبّس المفاصل، خاصة في الصباح
يشعر المريض بصلابة المفاصل عند الاستيقاظ أو بعد فترات الراحة، ويستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يزول التيبّس.
3- تورّم وإحمرار المفاصل
ورم المفصل أو احمراره، وغالبًا الشعور بدفء في المنطقة المصابة، يدلّ على وجود التهاب في المفصل.
4- انخفاض القدرة على الحركة
التهاب المفاصل يُقلّل من مدى حركة المفاصل، مما يجعل أداء المهام اليومية أكثر صعوبة.
5- تعب عام وإعياء
في بعض الحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، يشعر المريض بإرهاق شديد أو تعب مزمن، بجانب الأعراض المفصلية.