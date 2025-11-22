التهاب المفاصل ليس مجرد ألم في المفاصل، فوجود بعض الأعراض تشير إلى وجود التهاب مزمن يحتاج إلى تقييم طبي دقيق.

أبرز 5 أعراض لتهاب المفاصل وفق "Mayo Clinic".

1- ألم المفاصل المتكرر

الألم المستمر أو المتكرر في المفصل هو من الأعراض الأكثر شيوعًا، ويزيد سوءًا عند الحركة أو بعد الراحة الطويلة.

2- تيبّس المفاصل، خاصة في الصباح

يشعر المريض بصلابة المفاصل عند الاستيقاظ أو بعد فترات الراحة، ويستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يزول التيبّس.

3- تورّم وإحمرار المفاصل

ورم المفصل أو احمراره، وغالبًا الشعور بدفء في المنطقة المصابة، يدلّ على وجود التهاب في المفصل.

4- انخفاض القدرة على الحركة

التهاب المفاصل يُقلّل من مدى حركة المفاصل، مما يجعل أداء المهام اليومية أكثر صعوبة.

5- تعب عام وإعياء

في بعض الحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، يشعر المريض بإرهاق شديد أو تعب مزمن، بجانب الأعراض المفصلية.