إعلان

5 علامات تحذيرية في المفاصل لا تتجاهلها.. قد تشير لالتهاب مزمن

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 22/11/2025

التهاب المفاصل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التهاب المفاصل ليس مجرد ألم في المفاصل، فوجود بعض الأعراض تشير إلى وجود التهاب مزمن يحتاج إلى تقييم طبي دقيق.

أبرز 5 أعراض لتهاب المفاصل وفق "Mayo Clinic".

1- ألم المفاصل المتكرر

الألم المستمر أو المتكرر في المفصل هو من الأعراض الأكثر شيوعًا، ويزيد سوءًا عند الحركة أو بعد الراحة الطويلة.

2- تيبّس المفاصل، خاصة في الصباح

يشعر المريض بصلابة المفاصل عند الاستيقاظ أو بعد فترات الراحة، ويستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يزول التيبّس.

3- تورّم وإحمرار المفاصل

ورم المفصل أو احمراره، وغالبًا الشعور بدفء في المنطقة المصابة، يدلّ على وجود التهاب في المفصل.

4- انخفاض القدرة على الحركة

التهاب المفاصل يُقلّل من مدى حركة المفاصل، مما يجعل أداء المهام اليومية أكثر صعوبة.

5- تعب عام وإعياء

في بعض الحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، يشعر المريض بإرهاق شديد أو تعب مزمن، بجانب الأعراض المفصلية.

التهاب المفاصل المفاصل أعراض التهابات المفاصل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل