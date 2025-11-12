شرب الماء على الريق.. 7 فوائد سحرية لجسمك

يعتبر شرب الماء على الريق من العادات الصحية البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في صحة الجسم وحيويته، حيث يساعد على تنشيط الأعضاء الداخلية وتحسين وظائف الجسم بشكل عام.

وفقا لموقع Healthline، فإن تناول كوب من الماء فور الاستيقاظ يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، وتحفيز الأيض، وتعويض السوائل المفقودة أثناء النوم، مما يعزز الشعور بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

فوائد شرب الماء على الريق

تنشيط عملية الهضم

شرب الماء على معدة فارغة يحفز الأمعاء والمعدة على العمل بكفاءة، ويساعد على تحريك الطعام بشكل أفضل، ما يقلل من مشاكل الإمساك والانتفاخ، ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع.

إزالة السموم من الجسم

يساعد الماء على طرد الفضلات والسموم المتراكمة في الجسم من خلال الكبد والكلى، ما يعزز الصحة العامة ويقلل من احتمالية تراكم المواد الضارة التي قد تسبب أمراضا مزمنة.

تحسين التركيز واليقظة

الجفاف البسيط يؤدي إلى الشعور بالتعب وانخفاض القدرة على التركيز.

وشرب الماء صباحا ينشط الدماغ ويزيد من الانتباه والقدرة على التفكير وحل المشكلات بكفاءة أكبر.

دعم صحة البشرة

الترطيب الداخلي للجسم يقلل من جفاف الجلد ويمنح البشرة مظهرا نضرا وصحيا، كما يساعد في الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة مع مرور الوقت.

تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون

شرب الماء على الريق يساهم في زيادة معدل الأيض، ما يساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل، ويعزز القدرة على الحفاظ على الوزن المثالي.

تنظيم درجة حرارة الجسم

الماء ضروري للحفاظ على التوازن الحراري للجسم، خاصة بعد ساعات النوم الطويلة، حيث يساعد على تبريد الجسم وتنظيم الحرارة الداخلية بطريقة طبيعية.

تخفيف التعب والإرهاق

الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق والتعب، وشرب الماء فور الاستيقاظ يعوض السوائل المفقودة أثناء النوم، ويزيد من النشاط والطاقة البدنية والذهني.