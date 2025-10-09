5 أعراض تدل على التهابات العين.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله:

التهابات العين من الحالات الشائعة التي قد تصيب الكبار أو الأطفال، وغالبًا تبدأ بأعراض بسيطة يسهل تجاهلها، لكنها قد تتطور سريعًا إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح.

ملاحظة العلامات المبكرة مثل الاحمرار، والإفرازات، أو تشوش الرؤية يمكن أن تساعد في الكشف المبكر والعلاج قبل تفاقم الحالة أو تأثر البصر، "clevelandclinic".

5 أعراض تدل على التهابات العين

احمرار العين أو ما حولها

يصبح لون بياض العين مائلًا إلى الأحمر، أو قد ترى الأوعية الدموية واضحة، أو تنشأ احمرار في الجفن.

إفرازات من العينين

قد تكون الإفرازات شفافة أو مخاطية أو قيحية (صفراء، خضراء أو بيضاء غليظة) ويمكن أن تجف هذه الإفرازات خلال الليل فتلتصق الأجفان ببعضها البعض.

حكة حرقة أو شعور بوجود جسم غريب

شعور مزعج بحكة داخل العين، أو إحساس أن هناك شيء ما على سطح العين، أو حرقة قد تدل على تهيّج أو التهاب.

الرؤية الضبابية أو الحساسية للضوء

إذا لاحظتِ أن الرؤية أصبحت غير واضحة أو أنك لا تستطيعي التركيز تمامًا، أو أن الضوء الساطع يسبب ألمًا أو إزعاجًا شديدًا، فهذه من علامات الالتهاب الحاد أو المتقدّم عند بعض حالات العدوى.

تورم في الأجفان أو حول العينين

الانتفاخ قد يصاحبه ألم أو خفقان، وقد يكون التورم في الجفنين العلوي أو السفلي، وقد تصبح الأجفان ثقيلة أو تشعرين بصعوبة في فتحها.