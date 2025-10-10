5 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الجسم

أن بعض الفواكه تحتوي على إنزيمات ومضادات أكسدة قوية تساعد على تنظيف الجسم من الداخل بطريقة آمنة، دون الحاجة لأنظمة "ديتوكس" قاسية أو مكملات باهظة الثمن.

فيما يلي 5 فواكه ينصح بتناولها يوميًا لدعم الجسم والتخلص من السموم بفعالية ، وفقٌا لما ورد عبر موقع news18.

الليمون

يُعتبر الليمون من أقوى الفواكه القادرة على تحفيز الكبد لإفراز الإنزيمات التي تخلص الجسم من السموم، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز المناعة وينظف الدم.

تناول كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا على معدة فارغة.

التفاح

غني بمركب “البكتين” الذي يساعد على التخلص من المعادن الثقيلة والدهون الزائدة في الجسم، يساهم أيضًا في خفض الكوليسترول وتنشيط الأمعاء.

يُفضّل تناوله بقشره بعد غسله جيدًا للاستفادة القصوى من مضادات الأكسدة.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم "البروميلين" الذي يساعد في هضم البروتينات وتنظيف القولون، كما يخفف الالتهابات ويمنع احتباس السوائل في الجسم.

كوب من عصير الأناناس الطازج يوميًا كافٍ لإعادة النشاط وتحسين الهضم.

البرتقال

مصدر ممتاز لفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقلل من تراكم السموم في الدم وتدعم خلايا الجسم.

كما يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة ضد العدوى الموسمية.

البطيخ

يحتوي على أكثر من 90% ماء، ما يجعله من أفضل الفواكه لتنقية الكلى وطرد السموم عبر البول، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل الالتهابات وتحافظ على صحة البشرة.

لتعزيز عملية التخلص من السموم، يُنصح بشرب الماء بكثرة، وتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.