يدمر القلب ويرفع الكوليسترول.. احذر تناول هذا النوع من الطعام

كتبت- أسماء مرسي:

الجبن من الأطعمة الأساسية للعديد من الأشخاص، ولكن، هل فكرت يوما في المخاطر الصحية لتناول بعض الأنواع منه؟

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية من مخاطر استهلاك أي نوع من الأجبان المصنوعة من الدهون النباتية.

وأشارت في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن هذه الأنواع من الأجبان تُسهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لماذا يعتبر الجبن النباتي الدهن ضارا بالصحة؟

تحتوي العديد من أنواع الجبن النباتي على دهون متحولة، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي يتم تصنيعها صناعيا.

ترتبط هذه الدهون بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر هذا النوع من الجبن إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الجبن الطبيعي، مثل البروتين عالي الجودة وفيتامين B12 والكالسيوم.

مخاطر أخرى لتناول الجبن نباتي الدهن:

السمنة وزيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

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