يتجاهلها كثيرون.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المعدة

كتب – سيد متولي

يعاني كثيرون من بعض الأعراض المبكرة، والتي قد تكشف عن سرطان المعدة لكن دون التعرف على المرض في مراحله الأولية ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات مهددة للحياة.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن سرطان المعدة خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، إذ يتم تشخيص أكثر من 100 ألف حالة سنويا، لكن خطورته تتمثل في صعوبة التشخيص المبكر.

5 أعراض مبكرة لـ سرطان المعدة

انخفاض الهيموجلوبين

انخفاض الهيموجلوبين أو فقر الدم، قد يكون علامة على سرطان المعدة، وهي علامة تستدعي إجراء فحص.

الغثيان والقيء

تتعدد أسباب الغثيان والقيء، لكن عندما يعاني الشخص منهما بشكل مستمر، فعليه استشارة طبيب، وخاصة إذا كان العرضان مصحوبان بعلامات أخرى.

البراز الأسود

البراز الأسود قد يكشف وجود نزيف في الجهاز الهضمي، وعادة ما يكون علامة تستدعي استشارة الطبيب، لأنها قد تكشف سرطان المعدة.

فقدان الشهية

فقدان الشهية دون سبب واضح علامة على أمراض خطيرة، لذا إذا كنت تشعر بالشبع بعد تناول كميات صغيرة فقط، فقد يشير هذا إلى مشكلة قد تكون سرطان المعدة.

فقدان الوزن غير المقصود

فقدان الوزن غير المقصود قد يشير إلى سرطان المعدة، ويحدث عندما تفقد الوزن دون محاولة مع ظهور أعراض أخرى.

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