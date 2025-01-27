تسبب السكتة الدماغية والنوبات القلبية.. 4 مشروبات ترفع السكر للسماء

كتبت- نرمين ضيف الله:

الجلطات الدموية تعد من المشكلات الصحية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

ومن المهم أن نعرف العوامل التي تزيد من خطر تكون الجلطات، إذ توجد بعض المشروبات التي يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة، قد تؤدي إلى الجلطات الدموية.

وقالت دكتورة التغذية الحيوية نهلة عبدالوهاب، إنّ هناك مشروبات بشكل عام، عند تناولها باستمرار، يمكن أن تشكل مشكلات صحية عديدة، منها الجلطات الدموية.

وأوضحت "عبدالوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنّ هذه المشروبات تشمل:

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر والكافيين، ما يرفع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على الأوعية الدموية، كما أن الإفراط في تناولها يزيد من خطر تراكم الدهون في الشرايين.

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول

ويمكن أن تسبب خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية، بينما الإفراط في الكحول يؤدي إلى تخثر الدم، مما يسبب التهابًا في الأوعية الدموية.

مشروبات الطاقة

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين تسبب تسارعًا في نبضات القلب ورفعًا في ضغط الدم، ما يساهم في زيادة احتمالية الإصابة بالجلطات الدموية.

المشروبات المحلاة

تحتوي المشروبات المحلاة على كميات كبيرة من السكر، ما يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، وبالتالي يزيد من احتمالية حدوث جلطات دموية، كما أن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يسبب التهابًا في الأوعية وتخثرًا في الدم.

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