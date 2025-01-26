صديق للكبد والكلى.. طعام يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك بعض الخضروات الطبيعية الصديقة للكبد والكلى، والتي يجهلها الكثيرون، ولها مفعول سحري في الوقاية من الأمراض، خصوصًا السرطان وتتميز باحتوائها على الفيتامينات، خصوصًا مضادات الأكسدة.

وفي تعليقها على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية، إنّه من أبرز الخضروات الصديقة للكبد والكلى هو «الخرشوف»، الذي يحتوي على فوائد لا حصر لها.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الخرشوف مفيد لصحة الكبد لأنه ينظفه من السموم، كما أنه داعم قوي لصحة الكلى، نظرًا لأنه يعد من الأغذية المدرة للبول، ما يساعد في تقليل العبء على الكلى وتنظيفها بشكل صحي.

وأكدت أن الخرشوف يحمي من السرطان، لأنه يحتوي على مادة الفلافونويدات التي تلعب دورًا مهمًا في الحماية من السرطان.

وقدمت عدة فوائد أخرى للخرشوف، منها:

تحسين الهضم.

خفض الكوليسترول.

تحسين صحة الجلد.

الوقاية من الأمراض القلبية.

تحسين صحة الدماغ.

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