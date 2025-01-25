يحارب الكوليسترول والسكري.. طعام يقوي المناعة ويطهر الكبد

كتبت- شيماء مرسي

الزنجبيل من الأعشاب التي تستخدم في العديد من الوصفات، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

وكشف موقع "clevelandclinic" عن تأثير الزنجبيل على المناعة والكبد.

ما تأثير الزنجبيل على المناعة؟

قد يسهم شرب الزنجبيل على تقوية المناعة ومحاربة الأمراض والعدوى، وذلك نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.

ما تأثير الزنجبيل على الكبد؟

قد يساعد الزنجبيل على زيادة إنتاج الصفراء وتدفقها، ومن ثم التخلص من السموم وحماية الكبد، لذا من المهم تناوله باعتدال.

فوائد أخرى لـ الزنجبيل:

-فقدان الوزن.

-يخفف الغثيان والقيء.

-يساعد في الهضم.

-يقلل من آلام التهاب المفاصل.

-يخفض الكوليسترول المرتفع.

-يخفف آلام الدورة الشهرية.

-مكافحة العدوى.

-يمنع نمو البكتيريا.

-تنظيم نسبة السكر في الدم.

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