قد تظهر قبل النوم... احذر علامات تحذيرية لارتفاع السكر للسماء
كتبت- آلاء نبيل :
يعاني العديد من الأشخاص من أعراض مزعجة قبل النوم تؤثر على جودة نومهم، ويجهل البعض أنها علامة على خطر الاصابة بارتفاع مستويات السكر بالدم.
وبحسب ما ذكره موقعي diatribe، و verywellhealth، إليك أبرز علامات ارتفاع السكر في الدم التي يمكن أن تظهر قبل النوم.
1- الشعور بالعطش الشديد:
يعاني بعض الأشخاص من الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، رغبة في تناول الماء.
2- التبول المتكرر:
عادة ما يرتبط الرغبة المتكررة في التبول ليلا، بارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى.
3- الشعور بالإرهاق والتعب:
بالرغم من الحصول على قسط كاف من النوم، إلا أن ذلك لا يقضي على الشعور بالتعب والإرهاق.
4- جفاف الفم والحلق:
يشعر العديد من الأشخاص بجفاف شديد في الحلق والفم بالرغم من تناول الماء باستمرار، وعادة ما يكون مصحوبًا بطعم معدني في الفم.
5- الصداع:
يعاني العديد من الأشخاص من آلام الرأس الشديدة، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.
6- الرؤية الضبابية:
يواجه البعض صعوبة في الرؤية حيث تكون غير واضحة قبل النوم، ويمكن أن تستمر صباحا.
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