قد تظهر قبل النوم... احذر علامات تحذيرية لارتفاع السكر للسماء

كتبت- آلاء نبيل :

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض مزعجة قبل النوم تؤثر على جودة نومهم، ويجهل البعض أنها علامة على خطر الاصابة بارتفاع مستويات السكر بالدم.

وبحسب ما ذكره موقعي diatribe، و verywellhealth، إليك أبرز علامات ارتفاع السكر في الدم التي يمكن أن تظهر قبل النوم.

1- الشعور بالعطش الشديد:

يعاني بعض الأشخاص من الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، رغبة في تناول الماء.

2- التبول المتكرر:

عادة ما يرتبط الرغبة المتكررة في التبول ليلا، بارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى.

3- الشعور بالإرهاق والتعب:

بالرغم من الحصول على قسط كاف من النوم، إلا أن ذلك لا يقضي على الشعور بالتعب والإرهاق.

4- جفاف الفم والحلق:

يشعر العديد من الأشخاص بجفاف شديد في الحلق والفم بالرغم من تناول الماء باستمرار، وعادة ما يكون مصحوبًا بطعم معدني في الفم.

5- الصداع:

يعاني العديد من الأشخاص من آلام الرأس الشديدة، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.

6- الرؤية الضبابية:

يواجه البعض صعوبة في الرؤية حيث تكون غير واضحة قبل النوم، ويمكن أن تستمر صباحا.

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