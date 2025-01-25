احذر.. خطر صادم على الكلى والقلب بسبب تناول هذا النوع من الطعام

كتبت- آلاء نبيل:

الجبن القديمة "المش" من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويُقبل الكثيرون على تناولها، خاصة في وجبة الإفطار، دون أن يدركوا تأثيراتها السلبية على صحة الكلى والقلب.

وأكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن الجبن المش تحتوي على نسب عالية من الأملاح، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الصوديوم في الجسم، وهذه الزيادة قد تُسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد العبء على الكلى، ويمكن أن يؤدي إلى تلفها مع مرور الوقت.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الجبن المش تحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، التي قد تساهم في ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي بدورها تؤثر على صحة الكلى.

وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم الناتج عن تناول الجبن المش بشكل مستمر، يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية المفاجئة.

وفي ختام حديثه، نصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة الاعتدال في تناول الجبن المش، مع تجنب الإفطار عليها، واستبدالها بمنتجات قليلة الدسم والملح للوقاية من الأمراض المزمنة.

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