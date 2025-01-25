مشروب الملايين.. هذا ما يحدث للسكر والقلب عند تناول الشاي

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات أن تمنح جسمك العديد من الفوائد، لكن هل تعرف تأثير الشاي الذي يعرف بـ"مشروب الملايين" على صحتك؟.

الشاي ونسبة السكر في الدم

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الشاي يمكن أن يضبط نسبة السكر في الدم، إذ يساعد البوليفينول الموجود في هذا المشروب على تنظيم نسبة السكر في الدم، ليس هذا فحسب بل يعمل على تحسين صحة القلب وحماية الخلايا العصبية في الدماغ، لكن من المهم تناوله باعتدال والاكتفاء بكوبين فقط يوميا.

الشاي ومحاربة الشيخوخة

يمكن للشاي أيضا أن يساعدك على إبطاء عملية الشيخوخة، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين والبوليفينول، التي تقاوم الإجهاد التأكسدي في الجسم، حيث يتسبب الإجهاد التأكسدي في إتلاف الخلايا بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة.

ومن خلال تقليل هذا الضرر، يساعد الشاي في الحفاظ على صحة خلاياك، ما يجعلك تبدو كأنك أصغر سنا.

الشاي الأخضر والشيخوخة

يساعد الشاي الأخضر على محاربة الشيخوخة، إذ يحتوي على مستويات عالية من مادة إبيجالوكيتشين جالات (EGCG)، وهي مضادة للأكسدة ترتبط بتحسين عملية تجديد الخلايا وتقليل الالتهابات وتحسين مرونة الجلد.

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