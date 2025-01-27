ابتعد عنها فورا.. 5 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم بشكل مضاعف

كتبت- نرمين ضيف الله:

إذا كنت تسعى للحفاظ على مستويات السكر في الدم أو تعاني من مرض السكري، فمن المهم الابتعاد عن بعض الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر.

ووفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين"، نستعرض في التقرير التالي أبرز الأطعمة التي يجب التقليل منها والابتعاد عنها:

المشروبات السكرية والمُحلاة

تشمل المشروبات الغازية والعصائر المُعلبة التي تحتوي على كميات عالية من السكر المضاف، ما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

الحلويات والمخبوزات

الحلويات والمخبوزات مثل الكعك، والدونات، والبسكويت، تحتوي على سكريات ودقيق أبيض يرفعان مستويات الجلوكوز بسرعة، لذا يجب الحذر عند تناولها.

الكربوهيدرات المكررة

مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض، إذ تتحول هذه الأطعمة بسرعة إلى سكر داخل الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز.

الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية ورقائق الشيبس، فهي غنية بالكربوهيدرات والدهون غير الصحية التي تؤثر على حساسية الجسم للأنسولين.

الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على تركيز عالٍ من السكر مقارنة بالفواكه الطازجة، ما يجعلها خيارًا غير مناسب لمن يعانون من ارتفاع السكر في الدم.

كيفية الحفاظ على مستويات السكر مستقرة

استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة.

اختر الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين لتقليل امتصاص السكر.

تجنب السكريات المضافة والدهون المشبعة.

راقب مستويات السكر بانتظام واستشر طبيبك عند الحاجة.

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