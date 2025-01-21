اضطراب القلق.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

القلق هو شعور بالتوتر والخوف، ما يسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، ويؤثر على الحياة اليومية.

وفقا لموقع "Medical News Today"، إليك أسباب وأعراض اضطراب القلق وطرق العلاج:

أعراض القلق

ارتفاع معدل ضربات القلب.

سرعة التنفس.

التهيج.

التوتر العضلي.

صعوبة التركيز.

صعوبة النوم.

أنواع اضطرابات القلق:

اضطراب القلق العام

شعور مستمر بالقلق يؤثر على العديد من جوانب الحياة اليومية.

اضطراب الهلع

يسبب نوبات مفاجئة وشديدة من الخوف والذعر.

الرهاب المحدد

خوف شديد من شيء أو موقف معين، مثل المرتفعات أو الحشرات.

رهاب الخلاء

الخوف من الأماكن أو المواقف التي قد يكون من الصعب الهروب منها.

اضطراب القلق الاجتماعي

الخوف من الحكم السلبي من الآخرين.

الصمت الانتقائي

عدم القدرة على التحدث في بعض المواقف الاجتماعية.

أسباب القلق

بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق بسبب عوامل وراثية.

تؤدي التجارب المؤلمة أو الصعبة إلى تطوير اضطرابات القلق.

تؤدي التغيرات في مستويات الناقلات العصبية إلى اضطرابات القلق.

تساهم عوامل مثل الضغوط اليومية، والأحداث المؤلمة، وأسلوب الحياة غير الصحي في زيادة خطر الإصابة بالقلق.

طرق العلاج

العلاج النفسي

مثل العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد على تغيير أنماط التفكير والسلوكيات السلبية.

الأدوية

يصف الطبيب بعض الأدوية لتخفيف أعراض القلق.

التغييرات في نمط الحياة

مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم، واتباع نظام غذائي صحي.

تقنيات الاسترخاء

مثل اليوجا والتأمل التي تساعد على تهدئة الجسم والعقل.

طرق الوقاية من القلق

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ممارسة اليقظة.

تقليل تناول الكافيين.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي.

أخذ قسطا كاف من النوم.

تجنب الكحول.

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