بعد وفاة زوجين في غرفة النوم.. 5 مخاطر كارثية لدخان الشيشة

كتب- أحمد الضبع:

لم يكن الزوجان اللذان عُثر عليهما متوفيين داخل شقتهما بمنطقة الشروق في القاهرة، يعلمان أن تدخين الشيشة في غرفة نومهما سيؤدي إلى اختناقهما نتيجة تراكم الدخان.

وأثارت هذه الواقعة تساؤلات حول المخاطر الصحية المرتبطة بتدخين الشيشة في الأماكن المغلقة، خاصة في المنازل.

ويعتقد البعض خطأ أن الشيشة تعد بديلًا آمنًا للسجائر، لكنها في الواقع أكثر ضررًا، ويؤدي تدخينها في الأماكن المغلقة إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بمستويات تفوق ضعف تلك الناتجة عن دخان السجائر، بحسب «DW» الألمانية.

وحذّرت دراسة إماراتية من أن تدخين الشيشة في المنزل يعرض غير المدخنين، خاصة الأطفال والحوامل، لمخاطر صحية جسيمة، إلى جانب العديد من الأضرار الأخرى التي تشمل:

انبعاث غاز أول أكسيد الكربون

يؤدي احتراق الفحم المستخدم في الشيشة إلى إنتاج مستويات خطيرة من أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة يسبب التسمم والاختناق عند استنشاقه بتركيزات عالية.

زيادة احتمالات التسمم

تدخين الشيشة لمدة ساعة يسبب استنشاق كمية من الدخان تعادل تدخين 100 سيجارة، ما يزيد من تراكم السموم في الجسم.

تأثير مباشر على الرئتين

يحتوي دخان الشيشة على جسيمات دقيقة تسبب التهاب الجهاز التنفسي وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة.

خطر على غير المدخنين

التواجد في مكان مغلق يحتوي على دخان الشيشة يعرض الآخرين، خاصة الأطفال وكبار السن، إلى مخاطر التسمم بأول أكسيد الكربون، فضلاً عن تأثير الجسيمات الضارة.

احتراق غير مكتمل للفحم

يؤدي إلى انبعاث مواد سامة مثل البنزين والفورمالديهايد، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض السرطان.

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