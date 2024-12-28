احذر.. 9 علامات تكشف نقص الكالسيوم في الجسم

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي يصدرها جسمك أن تكشف عن مشكلات صحية عديدة، لعل أبرزها نقص العناصر والفيتامينات والمعادن المهمة.

وبحسب موقع هيلث، فإن نقص الكالسيوم في الجسم قد يسبب ظهور بعض الأعراض غير الشائعة، مثل:

التعب

ارتعاش الجسم بالكامل أو الأطراف

تشنجات عضلية

تقلصات في اليد والقدم والوجه

التنميل أو الخدر في الأطراف

اضطرابات حادة في المزاج والنفسية

تغير حالة الشعر والجلد بشكل واضح وجفافهما

صعوبات في الكلام

اضطرابات في الصوت بشكل واضح وتشنجات في الحنجرة

الوقاية

يمكن الحصول على الكالسيوم من خلال المكملات الغذائية، وبعض الأطعمة مثل البيض واللبن.

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