6 بهارات طبيعية تخفض السكر في الدم.. احرص على إضافتها لمطبخك

كتبت- نرمين ضيف الله:

التحكم في نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية لصحة الجسم بشكل عام، ويمكن أن يساعد إضافة التوابل مثل القرفة والكركم والحلبة والزنجبيل والقرنفل والثوم والفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي في تنظيم مستويات السكر في الدم، عن طريق تحسين حساسية الأنسولين، وإبطاء امتصاص الجلوكوز، وتقليل الالتهاب.

ووفقًا لما جاء في موقع "indiatimes"، فإن هناك بهارات تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وتتمثل فيما يلي:

القرفة

القرفة تعزز حساسية الأنسولين وتحسن نقل الجلوكوز إلى الخلايا، كما أنها تبطئ تحلل الكربوهيدرات، مما يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

الكركم

الكركمين، المركب النشط في الكركم، يقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين، ما يؤدي إلى التحكم في الجلوكوز بشكل أفضل.

الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ما يبطئ امتصاص الجلوكوز ويحسن وظيفة الأنسولين.

الفلفل الأسود

البيبيرين، المركب النشط في الفلفل الأسود، يعزز عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، ويزيد من فعالية التوابل الأخرى الخافضة للسكر في الدم مثل الكركم.

الزنجبيل

الزنجبيل يحسن حساسية الأنسولين ويقال أيضًا أنه يعزز امتصاص الجلوكوز بواسطة الخلايا، كما أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي غالبًا ما يكون مرتفعًا لدى مرضى السكر.

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