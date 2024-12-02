نوع طعام عدو خفي يهدد دماغك وأنت لا تعلم- احذر تناوله

كتبت- أسماء مرسي:

الأطعمة الغنية بالصوديوم من الأكلات التي يستهلكها الكثير من الأشخاص بانتظام، دون وعي منهم أنها تُخفى نسبة عالية من الملح بداخلها تؤثر سلبا على صحة الدماغ.

والأطعمة الغنية بالصوديوم هي تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من ملح الطعام، قد لا تلاحظ وجود الملح بشكل مباشر في هذه الأطعمة، لأنه يُضاف إليها أثناء التصنيع أو التجهيز، لتعزيز النكهة وإطالة العمر الافتراضي للمنتج.

وتشمل: الأطعمة المصنعة والمعلبة، الوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة، رقائق البطاطس والمكسرات المملحة، الزيتون، الصلصات الجاهزة.

وفقا لموقع "healthline" و"hindustantimes"، إليك تأثير تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم على صحة الدماغ:

خلل الخلايا البطانية للدماغ

تؤدي الخلايا البطانية دورا حيويا في صحة الدماغ، فهي تشكل بطانة الأوعية الدموية التي تغذي خلايا الدماغ بالأكسجين والمغذيات.

لذا، تناول كميات كبيرة من الملح يرتبط بخلل في وظيفة هذه الخلايا، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ، ما يُزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف وألزهايمر.

الإصابة بالخرف

يرتبط زيادة تناول الصوديوم بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، خاصة الخرف الوعائي الذي ينتج عن تلف الأوعية الدموية في الدماغ.

تغيرات في المزاج والذاكرة

يؤدي استهلاك الأطعمة الغنية بالصوديوم بصورة خاطئة أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بتغييرات في الحالة المزاجية والذاكرة والتركيز، وذلك بسبب تأثيرها على وظائف الدماغ.

نصائح لتقليل تناول الصوديوم:

تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم المُضاف.

استبدال الأطعمة المعلبة والمجمدة بالأطعمة الطازجة قدر الإمكان.

قراءة الملصقات الغذائية والتأكد من كمية الصوديوم في الأطعمة قبل شرائها.

استخدم التوابل والأعشاب بدلا من الملح.