ما يحدث لجسمك عند تعرضك للشمس يوميا في الشتاء؟ مفاجأة

على الرغم من أن الشمس قد تبدو أقل حدة في فصل الشتاء، إلا أن التعرض لأشعتها يوميًا له العديد من التأثيرات على الجسم، بعضها قد يكون مفاجئًا.

فيتامين د

وفقًا لما جاء في صحيفة news18، الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان والجهاز المناعي، حتى في الشتاء، يمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس المعتدلة على زيادة مستويات فيتامين د في الجسم.

نقص فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والاكتئاب وأمراض القلب.

المزاج

التعرض لأشعة الشمس يحفز إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بـ"هرمون السعادة"، والذي يساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالاكتئاب.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق قليلة الشمس يميلون إلى المعاناة من الاكتئاب الموسمي.

ساعة الجسم البيولوجية

التعرض لأشعة الشمس يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يحسن نوعية النوم ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

اضطراب الساعة البيولوجية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الأرق والسمنة.

الجلد

على الرغم من الاعتقاد الشائع، فإن أشعة الشمس في الشتاء يمكن أن تسبب حروق الشمس وتسريع شيخوخة الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

حتى في الشتاء، يجب استخدام واقي الشمس وحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.