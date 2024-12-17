مكون بسيط يخلصك من رطوبة الثلاجة.. الكيس بجنيه

كتب- أحمد الضبع:

الثلاجة من الأجهزة الأساسية في كل منزل، لكن الاستخدام غير الصحيح لها يؤدي إلى مشاكل مثل ارتفاع الرطوبة وفساد الأطعمة بسرعة، ومن الأسباب الشائعة لزيادة الرطوبة فتح الثلاجة بشكل متكرر أو وجود خلل في حساسات الحرارة، ما يسرع من تلف الطعام، ومع ذلك يمكن حل المشكلة بطريقة بسيطة عن طريق الاستعانة ببعض الملح الذي لا يتجاوز الكيس منه جنيهًا واحدًا.

كيف يساعد الملح في تقليل الرطوبة؟

ويتمتع الملح بقدرة فعالة على امتصاص الرطوبة، ما يجعله وسيلة طبيعية وسهلة للتخلص من الرطوبة الزائدة داخل الثلاجة، وكل ما عليك هو وضع كمية من الملح في وعاء صغير ثم وضعه في أي مكان داخل الثلاجة، سواء على الرفوف العلوية أو السفلية، لامتصاص الرطوبة الزائدة، ما يساعد في الحفاظ على طراوة الأطعمة وزيادة فترة صلاحيتها، وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتجديده كل بضعة أسابيع.

فوائد إضافية للملح داخل الثلاجة

وإلى جانب امتصاص الرطوبة، للملح فوائد أخرى في الثلاجة مثل القضاء على الروائح الكريهة، ما يساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة داخل الثلاجة وتمديد فترة صلاحية الطعام.

طرق أخرى للتخلص من الروائح والحفاظ على الطعام طازجًا

وإذا كنت تبحث عن حلول إضافية للروائح الكريهة أو لخفض الرطوبة داخل الثلاجة، إليك بعض الطرق الفعالة، وفقًا لموقع NTV.

1- الخل الأبيض

امزج كوبًا من الماء مع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، وضع الخليط في الثلاجة لتقليل الروائح والقضاء على البكتيريا.

2- صودا الخبز

ضع وعاء صغير يحتوي على صودا الخبز داخل الثلاجة، حيث تعمل على امتصاص الروائح بشكل فعّال.

3- فحم الشواء

ضع قطعًا من الفحم في وعاء داخل الثلاجة، فهو يعمل على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

4- الحليب

ضع كوبًا من الحليب الطازج في الثلاجة، فهو يساعد على امتصاص الروائح الكريهة.

5- أوراق الشاي المجففة

ضع بقايا أوراق الشاي المجففة في وعاء داخل الثلاجة، فهي فعالة في امتصاص الروائح.