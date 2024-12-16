تناولها فورا.. أطعمة تحمي دماغك من السكتات الدماغية

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة الصحية أن يحمي دماغك من مشكلات صحية خطيرة، مثل السكتات الدماغية، عن طريق تقليل خطر الإصابة بها.

ووفقا لموقع تايمز ناو، فإن تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا، يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

نصائح أخرى لتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية:

تجنب اللحوم الحمراء وصفار البيض.

التركيز على نظام غذائي نباتي غني بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

الحد من السكر والصوديوم، وتجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت الأزرق والسبانخ والشاي الأخضر.

أضف الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطا والطماطم.

اقرأ أيضا:

كارثة خطيرة في بيتك.. مشروب تناوله يوميا يضر الدماغ

سر غريب وراء الكلام أثناء النوم.. لن تتوقع السبب

7 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على الإصابة بصداع نصفي حاد

كنز في مطبخك.. مشروب ساخن يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

سر الشعور بالعطش رغم شرب الماء.. ما علاقته بالسكري؟