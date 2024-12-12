مفعوله كالسحر.. نوع من العصير يحميك من حصوات الكلى

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكرفس من الشروبات المنعشة والغنية بالعناصر الغذائية، المفيدة لصحة الكلى بوجه عام، غير أنه يعمل كمصفاة للكلى وينقيها من السموم، إلى جانب قدرته المذهلة على تفتت الحصوات.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية الحيوية، إنّ الكرفس من مدرات البول الطبيعية، ما يساعد على طرد السموم من الجسم وتقليل الضغط على الكلى، وتنقية الدم من الشوائب، وحماية الكلى من التلف وتحسين وظائفها.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه يمكن إضافة معلقة من العسل الأبيض للكرفس أو الليمون للتحسين من طعمة.

وقدمت استشاري البكتريا والمناعة والتغذية الحيوية، عدة فوائد أخرى للكرفس، تتمثل فيما يلي:

منع تكون الحصوات.

مضاد للالتهابات.

تحسين الجهاز الهضمي.

تحسين صحة البشرة.

تقليل الانتفاخ.

الحماية من عسر الهضم.

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