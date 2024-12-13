ما أضرار عدم شرب كمية كافية من الماء؟

كشفت الدكتورة مارينا بيرجنايا أخصائية أمراض الباطنية أن التوازن المائي من أهم مؤشرات حياة كل إنسان.

وفيما يلي نرصد لكم عواقب عدم شرب كمية كافية من الماء، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وعندما لا يكون في الجسم ما يكفي من السوائل، يعطي الجهاز العصبي إشارة، ويبدأ الإنسان يشعر بالعطش.

وهذه عملية فسيولوجية طبيعية، ولكن إذا كان سبب نقص الماء بسبب أمراض مختلفة، فإن العديد من عمليات التمثيل الغذائي الفسيولوجي ستعاني من نقصه.

ويؤدي الماء دورا مهما في معظم هذه العمليات، لذلك فإن نقص السوائل في الجسم مضر جدا.

ويعتمد على سبب فقدان السوائل ومدة فترة الجفاف، كما أنه في الحالات الشديدة يمكن أن يموت الشخص من دون رعاية طبية.

وأيضا السوائل الزائدة في الجسم تشكل مشكلة طبية معقدة، حيث يحتفظ الجسم بالسوائل بسبب أمراض خطيرة في القلب والكلى والرئتين، وليس سبب هذه حالات دائما الإفراط في استهلاك المياه.

لذا يجب على الشخص الذي يعاني من أمراض مزمنة خطيرة استشارة الطبيب بشأن كمية الماء التي يمكنه تناولها في اليوم، لأن نقص المياه أو زيادتها قد يشكل خطورة كبيرة على الصحة.

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