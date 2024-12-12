10 نصائح من طبيب مناعة لتجنب دور البرد المنتشر

كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول فصل الشتاء وزيادة حالات نزلات البرد، يعاني الكثيرون من أعراض مثل السعال والعطس واحتقان الأنف، ما يجعلهم يضطرون للبقاء في المنزل.

ولكن هل تعلم أنه بإمكانك تقليل فرص إصابتك بهذه الأعراض بشكل كبير؟ في هذا التقرير، يقدم الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وحساسية الصدر، 10 نصائح مهمة للمواطنين للحفاظ على صحتهم وتقوية جهاز المناعة في ظل انتشار دور البرد.

وقال "بدران" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنّ الحالة المنتشرة من نزلات البرد بين المواطنين عادية ولا تستدعي القلق، وليست بمتحور جديد، ولكن يجب اتباع بعض الطرق الوقائية للحفاظ على السلامة الصحية، تشمل:

1- غسل الأيدي بانتظام.

لأن الأيدي هي الوسيلة الرئيسية لنقل الفيروسات.

2- تجنب لمس الوجه لأن الفيروسات تنتقل عن طريق الأنف والفم ولمس الوجه.

3- الحفاظ على مسافة أمنة بينك وبين الأشخاص

4- تعزيز المناعة.

5- تناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية الغنية بالفيتامينات وخصوصًا فيتامين سي.

6- ترطيب الجسم وشرب كمية كبيرة من الماء.

7- مسح الأسطح.

8- تهوية المكان والمنزل.

9- تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.

10- ارتداء الكمامة.

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