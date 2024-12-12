لماذا تشعر ببرودة الأطراف في الشتاء رغم ارتداء الجواب؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

في الشتاء يزداد الشعور بالبرد، ويعاني بعض الأشخاص من برودة الأطراف بشكل مضاعف، لكن يجهل بعضهم السبب وراء ذلك.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتورمجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ برودة الأطراف قد تكون مرتبطة بمشاكل في الغدة الدرقية، خصوصًا في حالة قصور الغدة الدرقية، الذي يؤدي إلى تباطؤ عمليات الأيض والتأثير على الدورة الدموية وتنظيم حرارة الجسم.

وأوضح "بدران" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية، المسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي.

وأضاف مجدى بدران أنّ انخفاض التمثيل الغذائي يؤثر على إنتاج الطاقة في الجسم، ما يجعل الشخص أكثر حساسية للبرد.

وبيّن عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ ذلك يتسبب في ضعف تدفق الدم إلى الأطراف، نتيجة تباطؤ الدورة الدموية، مشيرًا إلى أنّ التأثير على الجهاز العصبي، يجعل الأطراف أقل استجابة لآليات التدفئة الطبيعية.

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي تسبب في فقدان مدحت شلبي وزنه؟- احذر هذه الأعراض

في مطبخك.. مشروب بسيط يحارب السرطان ويحمي الكبد

3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. هل أنت من المحظوظين؟

فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية في منزلها (فيديو وصور)

15 صورة لأغرب 6 زهور في العالم- لن تتخيل شكلها