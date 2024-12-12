4 مشروبات ساخنة لعلاج التهابات الحلق.. جربها واكتشف النتيجة

كتبت- نرمين ضيف الله

التهاب الحلق الناجم عن الإصابة (بعدوى عقدية)، نوعًا أقل شيوعًا من التهاب الحلق الناجم عن الإصابة ببكتيريا، والذي يتطلب تلقي العلاج بالمضادات الحيوية لمنع حدوث مضاعفات.

وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا للإصابة بالتهاب الحلق والتي تتطلب تلقي علاج أكثر تعقيدًا.

ووفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي تتسب التهابات الحلق في ظهور بعض الأعراض التي تزداد مع مرور الوقت في حالة عدم تلقي العلاج اللازم، والتي تشمل:

ألم أو إحساس بحشرجة الحلق.

ألم يزداد سوءًا مع البلع أو الكلام.

صعوبة في البَلْع.

التهاب الغدد.

تورم في الرقبة أو الفك.

تورُّم اللوزتين واحمرارهما.

بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين

مشروبات طبيعية خلال نزلات البرد

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ هناك مشروبات من الأعشاب الساخنة تحتوي على عناصر التدفئة الآمنة، وترفع المناعة والوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي، وتفيد فى التخلص من الإفرازات التنفسية واحتقان الأنف والجيوب الأنفية.

وأضاف "بدران" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ المشروبات التي تعالج التهابات الحلق ونزلات البرد تتمثل في الآتي:

شاي الأعشاب

يفضل استنشاق بخار شاى الأعشاب قبل شربها لتنشيط الدورة الدموية فى هذه المناطق وزيادة المناعة المحلية فيها، وتنشيط الأهداب التنفسية التى تمسح وتنظف الجيوب الأنفية من الداخل.

كما أن الأعشاب الطبيعية توفر فيتامينات وأملاح معدنية ومضادات أكسدة وألياف وكلها ترفع المناعة فعلاً.

الزنجبيل مع الليمون

الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل مشروب طبيعى فعال يعزز المناعة.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل مفيد للجيوب الأنفية حيث يوفر مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية.

أوراق الزعتر

يساعد الزعتر فى علاج التهابات الجهاز التنفسي وهو مقشع طبيعي يعمل كمطهر، ويطرد البلغم ويهدئ السعال واحتقان الأنف، إلى جانب تطهير الحلق.

وأشار مجدي بدران، إلى وجود عدة مشروبات وأطعمة تساعد على الوقاية من انتقال الفيروس الميكروبي في الحلق، وتشمل:

عسل النحل

النعناع

الزعتر

نبات اللبلاب.

التحلية بعسل النحل

وبيّن "بدران" أن عسل النحل يساعد فى علاج احتقان الحلق والحنجرة وإخراج المخاط،

ويعتبر من العوامل المساعدة على التئام الجروح كونه مضاد حيوى طبيعى.

عسل النحل يحتوى على مادة "فوق أكسيد الهيدروجين" التى توقف نمو الكثير من الميكروبات.

ورق الجوافة

ويفيد فى علاج السعال ونزلات البردتحتوي أوراق الجوافة على نسب عالية من فيتامين سى والحديد، لذا يُساعد شاي أوراق الجوافة في الحد من أعراض نزلات البرد، و الخلاص من الإفرازات المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية، والبلغم الزائد المتراكم فى الجهاز التنفسى.

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