هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي؟.. مفاجآت ستدهشك

كتبت- أسماء العمدة:

شرب الشاي بعد العشاء عادة شائعة لدى الكثيرين، ولكن هل تعلم ما هي تأثيرات هذه العادة على صحتك؟

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ"مصراوي" إنّ الفوائد المحتملة لشرب الشاي بعد العشاء، تشمل:

- الاسترخاء وتحسين النوم

يحتوي الشاي على مادة الكافيين، ولكن بكميات أقل من القهوة، يساعد شرب نوع من الشاي الخالي من الكافيين مثل البابونج أو النعناع على الاسترخاء وتسهيل النوم.

- الهضم

بعض أنواع الشاي، مثل الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في عملية الهضم.

وأوضح "القيعي" أنّ الأضرار المحتملة لشرب الشاي بعد العشاء، هي:

1- الأرق

على الرغم من أن بعض أنواع الشاي قد تساعد على النوم، إلا أن شرب الشاي الذي يحتوي على الكافيين قبل النوم مباشرة يؤدي إلى الأرق أو صعوبة في النوم.

2- اضطرابات المعدة

شرب الشاي مباشرة بعد الأكل، خاصة الشاي الأسود القوي، يسبب اضطرابات في المعدة مثل الحموضة أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

3- امتصاص الحديد

الشاي يحتوي على مادة التانين التي تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، لذا من الأفضل تجنب شرب الشاي مباشرة بعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

4- نوع الشاي

اختر أنواع الشاي الخالية من الكافيين أو قليلة الكافيين مثل البابونج أو النعناع قبل النوم.

5- وقت الشرب

حاول شرب الشاي قبل العشاء بساعة على الأقل لتجنب تأثير الكافيين على النوم.

الحالة الصحية، وإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، استشر طبيبك قبل تغيير عاداتك في شرب الشاي.

واختتم أخصائي التغذية العلاجية، بالقول إن شرب الشاي بعد العشاء ليس بالضرورة ضارًا، ولكن يجب الانتباه إلى نوع الشاي، الوقت، والكمية، وإذا كنت ترغب في الاستفادة القصوى من فوائد الشاي وتجنب آثاره الجانبية، فمن الأفضل استشارة طبيب تغذية.

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