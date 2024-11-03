5 أطعمة ترفع مستويات الكوليسترول وتضر قلبك على الفور

كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم يسبب مشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى النوبات القلبية، لذا يجب الاهتمام بما نأكله لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وبحسب موقع thehealthsite، يجب تجنب خمسة أطعمة لأنها ترفع مستويات الكوليسترول على الفور، وهي:

الأطعمة المقلية

نظرا لأنها مليئة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، فيمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ، وتضر بصحة قلبك.

الدهون المتحولة

يجب تجنب الدهون المتحولة لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن ترفع على الفور نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم.

اللحوم الحمراء

نظرا لأنها غنية بالدهون وخاصة الدهون المشبعة، فيمكن للحوم الحمراء أن ترفع مستويات الكوليسترول السيئ على الفور، ما يهدد صحة قلبك.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول السيئ على الفور، ما يهدد القلب.

الأطعمة المخبوزة

الأطعمة المخبوزة ترفع مستويات الكوليسترول لديك على الفور، إذا احتوت على كربوهيدرات مكررة أو سكر زائد أو زيت أو زبدة زائدة.

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