مكون غذائي يقي من السرطان.. موجود في كل بيت

كتبت- أسماء العمدة:

يشتهر الكركم بلونه الذهبي الزاهي وطعمه المميز، ولكنه أكثر من مجرد توابل تضيف نكهة إلى الطعام، فالكركم غني بمادة الكركمين، وهي مادة فعالة تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها ذات فوائد صحية عديدة، وفقًا لموقع Mayo Clinic.

الكركمين

يحتوي الكركمين- المادة الفعالة الموجودة في الكركم- على خصائص فريدة، تجعله درعًا طبيعيًا يحمي الجسم من العديد من الأمراض المزمنة.

وقاية من السرطان

يتميز الكركمين بقدرته الفائقة على مكافحة الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تتلف الخلايا وتساهم في نشوء الأورام السرطانية، ويعمل الكركمين كمضاد قوي للأكسدة، يحمي الحمض النووي من التلف ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

حماية الكبد

يساهم الكركمين في تعزيز صحة الكبد وحمايته من التلف الناتج عن السموم والالتهابات، فيما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تنقية الجسم من السموم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

فوائد إضافية

بالإضافة إلى دوره في الوقاية من السرطان وأمراض الكبد، يرتبط الكركمين بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل:

تقليل الالتهابات

يعمل الكركمين كمضاد قوي للالتهابات، ما يساعد في تخفيف آلام المفاصل والحد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

تحسين المزاج

الكركمين يساهم في تحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب.

تعزيز صحة الدماغ

يُعتقد أن الكركمين يؤدي دورًا في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية.

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