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تقوي القلب.. فاكهة شهيرة تمنع ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

01:30 م الأحد 17 نوفمبر 2024

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كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تمنح جسمك العديد من الفوائد، عند تناولها باعتدال، لكن هل تعرف أن هناك فاكهة يمكن أن تمنع ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول؟.

الكيوي والقلب

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن فاكهة الكيوي يمكن أن تعزز صحة قلبك عن طريق منع ارتفاع ضغط الدم، وضبط مستويات الكوليسترول.

تناول الكيوي قد يقلل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزز صحة القلب، وخاصة لدى الأفراد الأكثر عرضة للخطر.

فوائد أخرى لـ الكيوي

دعم صحة الجهاز الهضمي، بسبب احتوائها على الألياف.

تقليل الالتهابات، نظرا لأن الكيوي فاكهة تحتوي على مضادات الأكسدة.

تقوية المناعة، لاحتوائها على فيتامين سي.

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