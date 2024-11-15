3 أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بـ "قاتل صامت"

كتبت- شيماء مرسي

يساعد اللسان على مضغ الطعام وبلعه وتذوقه، ولكن قد يسهم أيضا في الكشف عن العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، أبرزها مرض السكري.

ويطلق على مرض السكري لقب "القاتل الصامت"، نظرا لأن أغلب المصابين لا يدركون ذلك، لأن بعض الأعراض لا تظهر مبكرا.

وكشف موقعي "health" و "webmd" عن أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بمرض السكري.

آلام اللسان:

قد تسبب قرحة الفم آلام اللسان، ولكن في بعض الحالات قد يكون علامة على الإصابة بمرض السكري، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

بقع أو طلاء أبيض:

يؤدي النمو المفرط للفطريات المبيضة البيضاء إلى الإصابة بمرض القلاع الفموي الشائع بين الأشخاص المصابين بمرض السكري، وخاصة إذا لم يكن مستوى الجلوكوز في الدم ي النطاق الصحي.

حرقان اللسان:

الشعور بحرقان اللسان دون التعرض للأطعمة الساخنة قد يعني إحتمالية الإصابة بمرض السكري.

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