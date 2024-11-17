صديق القلب.. نوع أعشاب يوسع الشرايين ويمنع الجلطات

كتبت- نرمين ضيف الله

تلعب التغذية السليمة دور مهم في صحة القلب والشرايين، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن يمكن للأعشاب أن تساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالشرايين.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الثوم من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تقلل من خطر تكوين الجلطات الدموية.

وأكدت على أن الثوم يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويحتوي على مركبات الكبريت التي تساعد على توسيع الشرايين.

وقدمت عدة أعشاب أخرى مفيدة لصحة القلب تتمثل فيما يلي:

الزنجبيل.

الكركم.

البابونج.

الشاي الأخضر.

وقدمت فوائد أخرى للأعشاب:

تحسين الهضم.

تقليل التوتر.

تعزيز المناعة.

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