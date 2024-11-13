دراسة: مرض السكري والكلى في مواجهة خطر مبكر لأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن مرضى السكري من النوع الثاني والكلى قد يصابون بأمراض القلب قبل 28 عاماً، مقارنة بأولئك الأشخاص الذين لا يعانون أي من الحالتين.

صدمة جديدة تهدد مرضى السكري والكلى، حيث كشفت دراسة حديثة عن ارتباط وثيق بين هذين المرضين وأمراض القلب، حيث أظهرت أن مرضى السكري من النوع الثاني والكلى معرضون للإصابة بأمراض القلب قبل 28 عاماً مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

وهذا الاكتشاف المقلق يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقديم رعاية صحية متكاملة لمرضى السكري والكلى، والتركيز على الوقاية المبكرة من أمراض القلب.

في هذا التقرير، سنستعرض تفاصيل هذه الدراسة الهامة، وأهميتها في فهم العلاقة المعقدة بين هذه الأمراض الثلاثة، وكيف يمكن لمرضى السكري والكلى حماية قلوبهم.

ووفق "مديكال إكسبريس".، أوضحت فايشنافي كريشنان، الباحثة الرئيسية من جامعة نورث وسترن في شيكاجو: "تساعد نتائجنا في تفسير مجموعة عوامل الخطر التي ستؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفي أي عمر تؤثر على المخاطر".

كما أن مرض الكلى والسكري من النوع 2، من المكونات الـ 4 لمتلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي (CKM)، والتي تعرفها جمعية القلب على أنها المخاطر الصحية الشاملة التي تنشأ عن التفاعل بين أمراض القلب ومشاكل الكلى والسكري والسمنة.

وفي ضوء ذلك فإن المصابين بالسكري من النوع 2 لديهم مخاطر مرتفعة للإصابة بأمراض القلب قبل عقد من الزمان تقريباً ممن لا يعانون من مرض السكري.

كما يواجه المصابون بالسكري من النوع 2 وأمراض الكلى مخاطر أعلى في القلب بداية من سن 42 عاماً للنساء، و35 عاماً للرجال.

جدير بالذكر أنه الباحثون وجدوا الأشخاص الذين تصل أعمارهم بين 26 و28 عاماً على التوالي، من السن إصابتهم بمشكلات القلب.