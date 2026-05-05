"قديم واتلبس قبل كدا".. دينا الشربيني بفستان سعره يتجاوز الـ 270 ألف جنيه

شهدت السجادة الحمراء لحفل ميت جالا 2026 تنوع في التصميمات، لكن بعض الإطلالات كانت غير موفقة ولا تتماشى مع طبيعة الحدث، ما أدى إلى تصنيفها ضمن أسوأ إطلالات الحفل.



وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات في حفل ميت جالا 2026، وفقا لـ "فوج".



بلو آيفي كارتر



أطلت المغنية الأمريكية بلو آيفي كارتر بفستان طويل بقصة "الكب" مزود بإكستنشن بنفس اللون، نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

تيانا تايلور



ارتدت الفنانة الأمريكية تيانا تايلور بفستان طويل باللون الفضي اللامع ومغطى بالكامل بالشراشيب.

إيما تشامبرلين



ظهرت الممثلة الأمريكية إيما تشامبرلين بفستان طويل متعدد الألوان مصنوع من الشيفون وبأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

أليكس كونساني



تألقت عارضة الأزياء الأمريكية أليكس كونساني بفستان طويل باللونين البيج والأسود مصنوع من الريش، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

رايتشل سينوت



ارتدت الممثلة الأمريكية رايتشل سينوت فستان طويل "كت" باللون الأسود نسقت أسفله شراب طويل باللون الفوشيا وحذاء بكعب عالي باللون الأخضر، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

كريس جينر



أطلت الإعلامية الأمريكية كريس جينر بـ عباءة باللونين الأبيض والذهبي تتميز بأنها مزينة بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سولانا إيماني



تألقت المغنية الأمريكية سولانا إيماني بفستان طويل "كت" باللون الأصفر مزينا بتطريزات بالكامل، اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

