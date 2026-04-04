أطلت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما هو الفستان الذي اختارته أوبال؟

ظهرت أوبال سوشاتا بفستان طويل باللون الوردي، يتميز بقصة مكشوفة عند الصدر وتصميم انسيابي يبرز شكل الجسم بشكل أنيق.

أضفت التطريزات عند منطقة الصدر لمسة أنثوية جذابة على الإطلالة، ما جعل الفستان يبرز بأسلوب أنيق وجريء معا.

كيف كان المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت أوبال مكياجًا ناعما، مع أحمر شفاه بدرجات النيود وتركيز على إبراز عينيها، أما شعرها، اختارت تسريحة مرفوعة لأعلى، ما أبرز ملامح وجهها بطريقة طبيعية وأنيقة.

ما هي الإكسسوارات التي زينت بها الإطلالة؟

زادت أوبال أناقتها بإكسسوارات بسيطة، مكونة من حلق ليكتمل مظهرها الجذاب.

ما سر جذب إطلالات أوبال للانتباه؟

دائما ما تعتاد ملكة جمال العالم على جذب أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالات تجمع بين الأناقة والجرأة، سواء عبر الفساتين الطويلة أو القصيرة، أو الملابس الكاجوال.