شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها؛ بإطلالة عصرية ناعمة تعكس أسلوب الـ"كاجوال شيك"، الذي يجمع بين الراحة والأناقة في آن واحد.

وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

كيف جاء تصميم الإطلالة؟

اعتمدت هند توب أوف شولدر باللون البيج، تميز بقصته الضيقة وتفاصيله الناعمة التي أبرزت جمال القوام، ليمنحها مظهرًا أنثويًا بسيطًا ومواكبًا للموضة.

بماذا نسّقت اللوك؟

نسّقت التوب مع بنطال جينز أزرق بقصة كلاسيكية، مع حزام جلدي باللون البني، في تناغم يعكس أسلوبًا عمليًا جذابًا.

ما تفاصيل الإكسسوارات؟

اختارت سلاسل ذهبية رقيقة، أضافت لمسة أنيقة دون مبالغة، لتعزز الطابع الناعم للإطلالة.

كيف بدت من الناحية الجمالية؟

اعتمدت مكياجًا هادئًا بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة بتموجات طبيعية، ما أبرز جمال ملامحها بأسلوب بسيط.

ما دلالة الإطلالة؟

وفقًا لموقع "Vogue"، تعكس هذه الإطلالة أسلوب "Casual Chic" الذي يعتمد على تنسيق قطع بسيطة بأسلوب ذكي، ليمنح المرأة مظهرًا أنيقًا دون تكلف، مع الحفاظ على الراحة والعملية في الإطلالات اليومية.

ما أبرز ما يميز هذا اللوك؟

تميّزت الإطلالة بسهولة تطبيقها، حيث جمعت بين قطع أساسية في خزانة أي فتاة، مع تنسيق متوازن يمنح مظهرًا عصريًا مناسبًا لمختلف الأوقات.

