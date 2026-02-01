إعلان

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026

كتبت- أسماء مرسي:

02:30 م 01/02/2026
    ألكسندرا زانيلا
    ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    ملكة جمال آسيا
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    اعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين
    ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري،
    تألقت ألكسندرا في الحفل بإطلالة جريئة
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026
    فستانها تميز تميز بأنه مزينا بتطريزات فضية لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة

تُوجت ألكسندرا زانيلا بلقب ملكة جمال آسيا العالمية 2026 خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

أداء استثنائي ساعدها على الفوز باللقب

مثلت زانيلا كندا في المسابقة، وأبهرت لجنة التحكيم بأدائها المتميز وذكائها الذي انعكس في دفاعها عن قضايا تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في المجتمع.

إطلالة جريئة الحفل

وتألقت ألكسندرا في الحفل بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بأنه مزينا بتطريزات فضية لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

نتائج المسابقة:

الفائزة: ألكسندرا زانيلا (كندا)

الوصيفة الأولى: ميسرة جيمس (ماليزيا).

الوصيفة الثانية: روسانا محمدوفا (أذربيجان)

الوصيفة الثالثة: شيثال باندو (الهند)

الوصيفة الرابعة: أسوكا يوشو (اليابان)

الوصيفة الخامسة: ساماي سيف ماي (كمبوديا)

من هي ألكسندرا زانيلا؟

- عارضة أزياء وسيدة أعمال وباحثة صينية كندية.

- تخرجت من كلية الفنون الجميلة.

- كما حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال والعلوم.

- تجمع بين الحضور الجمالي والتأثير الفكري على الساحة الدولية.

- مؤسسة مبادرة EQx، المتخصصة في تطوير القيادات النسائية القائمة على الذكاء العاطفي حول العالم.

- داعمة لقيم المساواة وتمكين المرأة من خلال نشاطها العالمي.

- بدأت مرحلة جديدة في مسيرتها بعد تتويجها بلقب ملكة جمال آسيا العالمية.

- تشتهر بإطلالاتها التي تمزج بين الأناقة والجرأة.

- تشارك متابعيها صورها وأحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" 499 ألف متابع.

