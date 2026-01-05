إعلان

مي فاروق بـ لوك جذاب.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

كتبت- شيماء مرسي

04:47 م 05/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مي فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مي بجمبسوت طويل باللون الأبيض بقصة الكب ونسقت مع إطلالتها جاكيت قصير بنفس اللون مصنوع من الفرو.

وبحسب "فوج"، اللون الأبيض يعطي إحساسا بالبساطة والرقي والجاذبية، كما أنه يساعد على إبراز القوام بشكل جميل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت مي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ما مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

مي فاروق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
نصائح طبية

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
أخبار البنوك

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا
حوادث وقضايا

ارتفاع مصابي حريق مصنع أكتوبر إلى 16 شخصًا
على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
شئون عربية و دولية

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025