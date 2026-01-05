مي فاروق بـ لوك جذاب.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

"بالأبيض والفرو الأسود".. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ظهرت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مي بجمبسوت طويل باللون الأبيض بقصة الكب ونسقت مع إطلالتها جاكيت قصير بنفس اللون مصنوع من الفرو.

وبحسب "فوج"، اللون الأبيض يعطي إحساسا بالبساطة والرقي والجاذبية، كما أنه يساعد على إبراز القوام بشكل جميل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت مي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ما مكونة من كوليه وخاتم وحلق.