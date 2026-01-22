بستايل كاجول أنيق.. وئام مجدي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

تألقت الفنانة وئام مجدي في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجول، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت وئام مجدي بإطلالة كاجوال شتوية أنيقة وعصرية، جمعت بين الراحة واللمسات العصرية.

ارتدت جاكيت أسود مبطنًا بالفرو الأبيض على الأطراف، ونسقت معه توب أبيض قصير (كروب توب).

وأكملت الإطلالة ببنطلون رياضي (سويت بانتس) رمادي مبطن وواسع، وحقيبة خصر سوداء، ونظارة شمسية أنيقة.

ويرمز البنطلون الرياضي الرمادي في عالم الموضة إلى الراحة والاسترخاء، نشأ البنطلون الرياضي في عشرينيات القرن الماضي لملابس الرياضيين، وكان الهدف الأساسي هو الراحة، بحسب "Vogue".

وأصبح عنصرًا أساسيًا في الإطلالات اليومية غير الرسمية، ويضفي لمسة حيوية ومريحة على المظهر.