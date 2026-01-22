إعلان

بلوك كاجول.. كيف نسقت وئام مجدي إطلالتها

كتب : نرمين ضيف الله

05:50 م 22/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بستايل كاجول أنيق.. وئام مجدي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها
  • عرض 5 صورة
    كيف نسقت وئام مجدي إطلالتها
  • عرض 5 صورة
    بلمسة عصرية كاجول.. وئام مجدي تتألق بإطلالة أنيقة وبسيطة
  • عرض 5 صورة
    بلمسة عصرية كاجول.. وئام مجدي تتألق بإطلالة أنيقة وبسيطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة وئام مجدي في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجول، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت وئام مجدي بإطلالة كاجوال شتوية أنيقة وعصرية، جمعت بين الراحة واللمسات العصرية.

ارتدت جاكيت أسود مبطنًا بالفرو الأبيض على الأطراف، ونسقت معه توب أبيض قصير (كروب توب).

وأكملت الإطلالة ببنطلون رياضي (سويت بانتس) رمادي مبطن وواسع، وحقيبة خصر سوداء، ونظارة شمسية أنيقة.

ويرمز البنطلون الرياضي الرمادي في عالم الموضة إلى الراحة والاسترخاء، نشأ البنطلون الرياضي في عشرينيات القرن الماضي لملابس الرياضيين، وكان الهدف الأساسي هو الراحة، بحسب "Vogue".

وأصبح عنصرًا أساسيًا في الإطلالات اليومية غير الرسمية، ويضفي لمسة حيوية ومريحة على المظهر.

بلوك كاجول وئام مجدي إطلالتها موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
حدث في 8 ساعات| خريطة قطع المياه بالجيزة.. وتحذير من الأرصاد
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| خريطة قطع المياه بالجيزة.. وتحذير من الأرصاد
"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا
حوادث وقضايا

"غزوة المقابر".. أمن القاهرة يقتحم وكر حلوان ويسقط 31 ديلرًا

توفيق عكاشة يكشف ملامح وتفاصيل الضربة الأمريكية الوشيكة على إيران
مصراوى TV

توفيق عكاشة يكشف ملامح وتفاصيل الضربة الأمريكية الوشيكة على إيران
فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك