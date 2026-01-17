بصيحة الظهر المكشوف.. رزان جمال بإطلالة جريئة في حفل Joy Awards



أطلت الفنانة رزان جمال، بلوك جريء خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت رزان فستانا طويلا باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، ما منح إطلالتها طابعا ملفتا.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت رزان مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم، وحلق.