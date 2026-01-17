إعلان

بصيحة الظهر المكشوف.. رزان جمال بإطلالة جريئة في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

06:33 م 17/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رزان جمال بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    رزان جمال بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    رزان جمال بإطلالة جريئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أطلت الفنانة رزان جمال، بلوك جريء خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت رزان فستانا طويلا باللون البني بصيحة الظهر المكشوف، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، ما منح إطلالتها طابعا ملفتا.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت رزان مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم، وحلق.

الفنانة رزان جمال زان جمال فل جوائز Joy Awards 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد يحضر حفل Joy Awards في الرياض
زووم

مجدي الجلاد يحضر حفل Joy Awards في الرياض
"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
نصائح طبية

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله
معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق
حوادث وقضايا

معركة جيران زنين.. قرار من الجنايات في قضية قتل "هنا" طالبة بولاق

شروط الاستفادة من ميزة السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي
أخبار العقارات

شروط الاستفادة من ميزة السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي
ستزيد لـ25%.. ترامب يفرض 10% رسومًا جمركية على 8 دول |ما السبب؟
شئون عربية و دولية

ستزيد لـ25%.. ترامب يفرض 10% رسومًا جمركية على 8 دول |ما السبب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا