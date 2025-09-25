إعلان

مي عمر تتألق من جديد بإطلالة أنيقة - سر اللوك

كتبت-نرمين ضيف الله:

06:28 م 25/09/2025

مي عمر

شاركت مي عمر محبيها عبر خاصية إنستجرام، صور جميلة تظهر أنوثتها.

ارتدت فستان قصير مطبوع برسومات استوائية ملونة، يدمج بين ألوان الباستيل والدرجات الحيوية، ما يعكس روح الصيف والانطلاق.

و نسّقت الإطلالة مع "سليبر" مسطح برتقالي من الجلد بتصميم عصري مريح، يمنحها لمسة مرحة وغير متكلّفة.

اختارت نظارة شمس كبيرة داكنة، تضيف لمسة من الغموض والأناقة الفاخرة.

دلالات الإطلالة وفق صحف عالمية مثل "Vogue":

هذا النوع من الفساتين المطبوعة يعكس ثقة بالنفس وجرأة اعتماد الألوان والقصات الأنثوية.

الجمع بين الراحة (الشبشب لمسطح) والفخامة (النظارات والإكسسوارات) يعبّر عن مفهوم الأناقة العصرية بلا تكلف.


مي عمر

مي عمر إنستجرام مي عمر إطلالة مي عمر
